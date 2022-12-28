В Беларуси запретили продавать популярный порошок 2 28.12.2022, 12:33

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Причина — «введение в заблуждение потенциального покупателя».

Порошок «Миф Автомат Морозная свежесть» запретили продавать в Беларуси. Причина — введение в заблуждение потенциального покупателя. Он подходит не для всех типов стиральных машин, и стирает не так хорошо, как обещает. Об этом сообщает пресс-служба Госстандарта.

По результатам проверки установлено, что изготовитель данного моющего средства в маркировке умышленно указал назначение продукции «для использования в стиральных машинах любого типа». Но при этом оно не может применяться как моющее средство для стиральных машин с фронтальной загрузкой, поскольку показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил 195±5 мм.

«Превышение показателя «пенообразующая способность» вводит в заблуждение потребителя продукции, относительно ее назначения, качества и безопасности и не исключает риск безопасного применения моющего средства в стиральных машинах с фронтальной загрузкой», — отметили в Госстандарте.

К тому же по показателю «моющая способность» (основной показатель оценки потребительских свойств моющих средств, можно определить по тому как происходит восстановления белизны загрязненного материала из ткани после стирки в моющем растворе определенной концентрации. — Прим. ред.), который должен составлять не менее 85%, показатель конкретно этого порошка составил 74,3±5,4%, что также вводит в заблуждение потребителя относительно качества средства.

С 27 декабря порошок запрещен для ввоза и продажи на территории Беларуси.

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