Россияне сбежали из Кременной 28.12.2022, 12:36

5,546

Военное командование РФ переместилось в другие населенные пункты.

Из оккупированной Кременной выехали россияне, приезжавшие работать в городе.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Военное командование действительно переместилось в другие населенные пункты. Все приезжавшие работать россияне - гражданские, медики или какие-то ремонтные бригады уже свернули свои работы и выехали в сторону Российской Федерации. Работы, которые даже были начаты, были заморожены. Местным на вопрос, когда будут продолжены работы по восстановлению домов или чего-то еще, прямым текстом коллаборанты отвечают, что сейчас придут ваши нацики и они вам здесь все доремонтируют», - рассказал глава области.

На вопрос о возможности перехода города под контроль Вооруженных сил Украины Гайдай указал на то, что возле Кременной есть три относительно больших населенных пункта: Северодонецк, Рубежное и Лисичанск. При этом Северодонецк и Рубежное российские войска практически уничтожили в течение первых 4,5 месяца вторжения.

«Поэтому эти города не могут быть какими-то фортификационными большими оборонными базами. Там зацепиться надолго в принципе нельзя. Поэтому, как только будут деоккупированы крупные города, дальше идет относительно сельская местность, поэтому долго держаться там не будут», - заключил он.

После потенциальной деоккупации Кременной, добавил Гайдай, контрнаступление может двигаться в сторону Старобельска, который является логистическим центром Луганщины, или в сторону Северодонецка и Рубежного. Это, по его мнению, могло бы разбить российскую группировку, которая наступает на Бахмут.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».