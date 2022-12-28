В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета российской авиации

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета российской авиации2
- 28.12.2022, 12:46
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В Барановичах заметили взлет истребителя.
В среду, 28 декабря, по всей материковой Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета на территории Беларуси вражеской авиации.
Об этом свидетельствует карта воздушных тревог и данные одной из белорусских мониторинговых групп. Так, зафиксирован взлет А-50 в Мачулищах и истребителя в Барановичах.
- Мачулищи. Взлет ДРЛО Ил-76 А-50У «Сергей Атаянц» с номером RF-93966. 10:53 Барановичи. Взлет истребителя, — говорится в сообщении.
Позже в Мачулищах был зафиксирован взлёт МиГ-31К ВКС РФ с номером RF-92215.
Отметим, МиГ-31К может переносить ракеты «Кинжал». Украиская ПВО не может перехватить эти ракеты, поэтому при каждом их взлете воздушная тревога объявляется по всей Украине.
Карта воздушных тревог в Украине 28 декабря по состоянию на 12:30.