В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета российской авиации 2 28.12.2022, 12:46

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В Барановичах заметили взлет истребителя.

В среду, 28 декабря, по всей материковой Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета на территории Беларуси вражеской авиации.

Об этом свидетельствует карта воздушных тревог и данные одной из белорусских мониторинговых групп. Так, зафиксирован взлет А-50 в Мачулищах и истребителя в Барановичах.

- Мачулищи. Взлет ДРЛО Ил-76 А-50У «Сергей Атаянц» с номером RF-93966. 10:53 Барановичи. Взлет истребителя, — говорится в сообщении.

Позже в Мачулищах был зафиксирован взлёт МиГ-31К ВКС РФ с номером RF-92215.

Отметим, МиГ-31К может переносить ракеты «Кинжал». Украиская ПВО не может перехватить эти ракеты, поэтому при каждом их взлете воздушная тревога объявляется по всей Украине.

Карта воздушных тревог в Украине 28 декабря по состоянию на 12:30.

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