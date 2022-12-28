Российский танк «самоликвидировался» после встречи с бойцами ВСУ 28.12.2022, 12:52

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Сначала отлетела башня, потом сдетонировал боекомплект.

Бойцы Отдельной бригады территориальной обороны г. Днепра показали результат встречи с танком армии РФ. Бронетехника России повела себя довольно неожиданно.

Информация обнародована на официальной странице Facebook бригады и в Telegram-канале Игаля Левина, израильского военного эксперта.

Видео, сделанное бойцами, длится чуть больше 30 секунд. За время зрители успевают увидеть трех военных, а в нескольких сотнях метров - российский танк, которому вдруг стало очень жарко.

В начале запись боец ТРО показывает танк армии РФ, пылающий через несколько минут после встречи с бойцами.

Из разговоров становится понятно: недавно произошел взрыв и башня уже улетела.

Бронемашина спокойно пылала. Однако в определенный момент стало ясно, что приближается фейерверк – пламя разгоралось все сильнее. Вдруг раздался громкий взрыв - облако огня дотянулось до бойцов терробороны.

Завершающие кадры видео – бойцы рассказывают, что у них на позициях действительно жарко. В определенный момент в кадр попадает военный, в метре от головы которого явно видны опасные предметы: две противотанковые мины.

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