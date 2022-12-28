Шендерович: Симоньян в первую очередь сдаст Пескова и Путина 1 28.12.2022, 13:02

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Виктор Шендерович

Фото: DELFI

Ей уже поздно пить боржоми.

Писатель и публицист Виктор Шендерович рассказал о цинизме российских пропагандистов.

Российские пропагандисты с упорством, достойным лучшего применения, продолжают рассказывать о голодающей и замерзающей Европе.

Недавно на RT вышел крайне мерзкий «рождественский» ролик о семье, якобы съевшей любимого хомячка — и эту поделку сварганили в стране, пережившей блокаду Ленинграда (смотрите наш ответ на это в нашем видео, — С.). На кого рассчитан этот запредельный уровень цинизма?

— Это типовая интонация, описывающаяся звуком «гы-гы» — они сами ржут, им кажется это остроумным, — говорит Виктор Шендерович на канале «Ходорковский Life». — Они себя ощущают сильными людьми, которым все нипочем — бравада из разряда «не смешите наши «Искандеры» и тому подобное.

Не надо смотреть в глаза тем людям, которые это делают — ничего вы там не увидите, в этих бегающих глазах. Это совершенно холодные циники. Если бы ролик не был откровенно постановочным, претендовал на документальность и был адресован российскому зрителю (вспомните, мы такое видели — «распятых мальчиков» в большом количестве), это была бы несколько другая история. Там цинизм с последствиями, потому что в итоге целая страна начинает в этом галлюцинаторном мире жить.

А нынешний ролик — это просто дворовая шпана подошла к европейскому мальчику из хорошей семьи и сделала ему «вселенскую смазь»: видал, вот так-то, я тебя не боюся. И тому, кто делает «вселенскую смазь», совершенно невдомек цена, которую он, его дети и внуки заплатят за это «гы-гы» — и уже платят, и еще будут платить.

Он, конечно, не задумывается о десятках тысяч погибших, о сотнях тысяч осиротевших, о деградации на несколько поколений. О том, что дети и внуки будут платить за этот кураж, что будет платить цивилизация, которая может исчезнуть, что все это закончится Туркменистаном или Китаем на подведомственной территории.

Более того, убежден Виктор Шендерович, авторы этого и подобных тошнотворных роликов потом будут убеждать, что они «как бы подмигивали» и троллили — и, к сожалению, в большинстве своем останутся безнаказанными. Но платить за сегодняшние циничные смешки придется в итоге всей нации.

— А те, кого привлечет только смета, не будут читать сценарий и тому подобное — позор-то анонимный. Никто их потом не приволочет в студию и не спросит: «Сукин ты сын, почему же ты был первым учеником? Почему ты побежал впереди паровоза, что тебе неймется?».

Нет — они знают, что позор анонимен, и это, конечно, наполняет их бодростью.

Сдадут ли их, та же Симоньян? Ей поздно пить боржоми. Когда придется сдавать, она сдаст не монтажера — она будет сдавать Пескова, Путина, там совсем другие размеры. Если дойдет до того, о чем мы говорим — это уже руандийское «Радио тысячи холмов». Но по немецкому прецеденту многие гитлеровские бонзы из тех, кто прямо ответственен за ад — увы, многие ушли от ответа. За пределами Нюрнбергского процесса осталось огромное количество виновников.

Хотя в случае Симоньян, Красовского и других — это уже подробности. Они нужны не для какого-нибудь будущего трибунала, а для россиян, которых надо потом, когда, я надеюсь, по российскому телевидению будут показывать кадры эксгумации из Бучи и рассказывать, что там было — спички всем в глаза вставить, дабы не могли выключить этот телевизор.

И в кадрах с трупами и эксгумацией показать вот такого Красовского — это, как говорится, правильный монтажный стык. Как говорил Сергей Эйзенштейн, образы надо сталкивать лбами, и это будет тот самый случай.

У публициста спросили, можно ли загадывать под бой курантов увидеть «Лебединое озеро»?

— Про общее желание уже анекдот появился, — говорит Шендерович. — «Дедушка Мороз, не забудь контрольный выстрел и пускай Снегурочка проверит». Это понятно: какая жизнь, такие анекдоты.

Виктор Шендерович рассказал, что слышал подобное желание еще в 2010 году в саду Эрмитажа — но с того времени «ареал желания сильно расширился, уж точно на всю Украину и почти на весь мир».

— Смерть тирана — случай особый, и здесь не надо отводить глаза в притворной интеллигентности: ах как же это можно, желать человеку смерти. Человеку — нельзя, тирану — можно.

Потому что смерть тирана избавляет человечество от десятков тысяч смертей и миллионов несчастий. Суд, отстранение от власти — это было бы педагогически полезно, но с учетом, извините, ядерной альтернативы и смерть — вариант неплохой.

А что касается пожеланий?

Если б меня пустили под ту елочку на центральное телевидение обращаться к россиянам — я бы пожелал им поскорее повзрослеть. Потому что цена взросления с каждым днем увеличивается, и платить ее будут дети, внуки, дай Бог, чтобы не правнуки.

Перестать сидеть в песочнице, закрыв глаза руками. Перестать галлюцинировать, вернуться в реальность. Нет никакого папы, который сказал, что так хорошо — дорогие россияне, вам отвечать за содеянное, а оно ужасно.

И чем быстрее вы придете в себя, охолонете, перестанете жить под колыбельные Симоньян и Соловьева, тем меньше будет чудовищная плата за преступный инфантилизм. Я желаю россиянам — в 2024 год (публицист назвал именно этот год, — С.) прийти сильно повзрослевшими, и уже в каком-нибудь другом по качеству государстве.

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