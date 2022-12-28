К политзаключенному Леониду Судаленко в колонии часто приходят с проверками 28.12.2022, 13:11

Леонид Судаленко

Oднако держится он хорошо, настроен бодро.

По информации правозащитников администрация витебской колонии продолжает давить на политзаключенного Леонида Судаленко.

Сообщается, что к нему постоянно приходят с проверками и часто выворачивают его вещи, однако держится он хорошо, настроен бодро. Раньше правозащитник работал на лесопилке, но затем был переведен на разбор проводов. Условия на новой работе хуже.

Недавно жена Леонида делилась, что письма ему почти не отдают. С сентября его сделали «нарушителем» со всеми вытекающими последствиями (лишение краткосрочного свидания, лишение права на покупки в магазине).

Напомним, 3 ноября 2021 года правозащитникам «Вясны» Леониду Судаленко и Татьяне Ласице вынесли приговор — три и два с половиной года колонии соответственно. В сентябре Татьяна вышла на свободу по помилованию.

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