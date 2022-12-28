ВСУ нашли и разгромили россиян на скрытых позициях под Бахмутом 28.12.2022, 13:20

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Несколько точных сбросов гранат - и оставшиеся в живых оккупанты позорно сбежали.

Российские военные обустроили скрытые позиции в лесополосе под Бахмутом на Донбассе. Однако украинские бойцы обнаружили врага и нанесли по нему удары.

Об этом сообщается на Facebook-странице 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

«Выгнали россиян с позиции - выгоним и из Украины! Оккупанты обустроили скрытые позиции в лесополосе под Бахмутом. Однако операторы дронов 30 ОМБр нашли их и там! Несколько точных сбросов гранат - и враг, понеся потери, позорно сбежал с нашей земли!» - говорится в описании под видео.

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