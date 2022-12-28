Синоптики: 1 января в Беларуси ждут +10 1 28.12.2022, 13:41

Погода на Новый год может побить температурный рекорд 39-летней давности.

Синоптики сделали предварительный прогноз погоды в Беларуси на 31 декабря 2022 и 1 января 2023.

Теплый воздух с юго-запада Европы обещает существенно повысить температурный фон в Беларуси 31 декабря и 1 января. Такой предварительный прогноз дают синоптики на сайте Белгидромета.

Днем 31 декабря по Беларуси прогнозируется +1…+8°С, такая же температура будет преобладать и в новогоднюю ночь, а днем 1 января 2023 года максимумы температуры по стране окажутся в пределах от +3°С до +10°С. В новогоднюю ночь и 1 января синоптики предвещают дожди.

Сайт gismeteo.by прогнозирует 1 января в Минске +7 градусов. Это может стать новым рекордом. По данным Белгидромета, самый теплый день 1 января с максимальной температурой воздуха +5,9°С был зарегистрирован в столице в 1984 году, а это значит 39 лет тому назад.

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