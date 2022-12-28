Путин создал себе ловушку 4 28.12.2022, 13:47

10,186

Чем для России обернется запрет на продажу нефти участникам ограничения цены.

Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать нефть странам и юридическим лицам, в контрактах которых предусмотрен предельный потолок цены на российскую нефть. Такой ответ он дал на антироссийские санкции, по сути, совершив добровольное эмбарго.

Однако те страны, которые объявили потолок цены на нефть, они и объявили эмбарго России. США еще весной запретили покупку не только нефти, но и ее нефтепродуктов. Великобритания тоже. Об этом «24 каналу» рассказал политолог Тарас Загородний.

По его словам, Европейский союз объявил эмбарго вообще на поставку нефти и ввел его с 5 декабря.

«Нефть они у России и так не покупают. Поэтому для кого Путин ввел это ограничение, непонятно», – считает он.

Политолог отметил, что ЕС откажется от покупки нефтепродуктов у страны-агрессорки в первом квартале следующего года.

«Поэтому Путин мог подписывать этот закон, или нет, он ничего не решил. Более того, он себе создал еще одну ловушку», – подчеркнул Загородний.

По его мнению, Китай и Индия, теоретические покупатели российской нефти, поймут простую вещь. Если Россия дополнительно себя ограничивает в поставках тем странам, которые установили потолок на цену, значит, в нем образуются избыточные запасы нефти, которые она не сможет продать все равно. Тогда они потребуют скидки.

«Более того, сейчас они требуют скидок не с 80 или 90 долларов, такая цена у марки Brent была еще весной, а с 60 долларов», – подчеркнул политолог.

Он считает, что сейчас Россию будут вынуждать торговать нефтью близко к цене себестоимости. А себестоимость у российской нефти относительно высока.

«К примеру, в странах Ближнего Востока месторождения нефти находятся неглубоко в земле. Ее не так трудно добывать, можно быстро перегрузить на танкеры и отправить по всему миру», – пояснил он.

По его словам, в России нефть и газ добывают в труднодоступных регионах. Затем ее доставляют в порты. Это означает, что их себестоимость составляет около 30 – 35 долларов.

«По разным данным, котировки этой нефти, которую готовы покупать другие покупатели, в частности Китай, составляет сейчас примерно 43-45 долларов. Они фактически торгуют на грани минимальной рентабельности», - рассказал Загородний.

Он отметил, что этим законом Путин дал Китаю и Индии возможность потребовать большую скидку.

«Они понимают тупик российских нефтяников, которые вынуждены торговать на грани рентабельности», – отметил политолог.

Он предположил, что Россия будет вынуждена снижать налоговую нагрузку с нефтяных компаний для того, чтобы они вообще могли добывать. Или снижать экспортную пошлину, которая есть в России, и этим нанесет удар по собственному бюджету.

«Это нужно будет сделать, чтобы у нефтяных компаний была хоть какая-то заинтересованность в продолжении эксплуатации тех скважин, которые уже есть у них», - пояснил Тарас Загородний.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».