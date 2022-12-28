«Дядя Валера сразу стал останавливать машины вроде как для проверки» 4 28.12.2022, 14:07

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История белоруса, который за $100 объехал весь Кавказ.

Ивану недавно исполнилось 19, он никогда не видел гор, нормального моря и далеких стран. И метро, кроме минского. Ну, то есть теперь-то видел — а до случившегося летом приключения только в книжках читал. Эта история — про то, как почти без денег (но с пятью банками тушенки!) объехать Кавказ и получить море бесплатного удовольствия. Можете попробовать повторить, если хватит духу. Причем не только на Кавказе — поговаривают, есть и другие страны, пишет onliner.by.

Бюджет проекта: $100 и пять банок тушенки

Мы сто раз смотрели блогеров, которые целенаправленно путешествуют без денег. Почти всегда это мучительно, утомительно и унизительно. Без слез на этих ходоков смотреть сложно. Нам никто не говорил, что может быть иначе.

Иван до этого никогда не ездил автостопом и не бывал за границей дальше Латвии. Он до сих пор (почти) не подозревает, что бывают плохие люди, поэтому ему, конечно, проще. Не то что всем остальным… Он стартовал из Гомеля в начале июля и вернулся домой в конце августа. Пересек кусок России от Питера до южной границы, побывал в Карачаево-Черкесии, Грузии, Армении. Сменил миллион машин и попутчиков, не умер с голоду, не замерз в горах, не был ограблен, не попал на кирпичный завод.

Расходную часть проекта путешественник сразу определил в $100. Эти деньги дальновидно (нет) лежали на карточке.

Говорит, если бы был опытным туристом, багаж комплектовал бы несколько иначе. Картина, корзина и картонка, возможно, были лишними. Потом мы подробнее проанализируем этот инвентарь.

Иван решил, что для начала поедет в Москву к родственнице, которую не видел 15 лет. На этом определенность заканчивалась — но не путешествие. Мы помним: речь про человека, который никогда не отъезжал от дома (тем более самостоятельно) слишком далеко. Родители, узнав про авантюру, были в шоке, но неожиданно путешественника поддержала бабушка. А никто не может спорить с бабушкой.

К 70-литровому рюкзаку Иван собрал:

«капялюш»;

мобильник и пауэрбанк на 10 000 мА·ч;

спальник;

палатку;

две куртки;

три кофты;

стопку футболок;

нижнее белье;

швейцарский нож;

кружку;

газовую горелку;

пять банок тушенки;

непомерный запас общительности.

Кота решил не брать. Что-то из этого набора так и не пригодилось.

«Дядя Валера» и другие положительные персонажи

Второго июля Иван, сверяясь с методичкой автостопщика, поднял руку на окраине Гомеля. Семья пенсионеров, которая первой подобрала его, посмеялась над идеей ехать куда глаза глядят. Как бы то ни было, вскоре доморощенный хичхайкер был на российской границе.

— Познакомился там с пограничниками, — беззаботно рассказывает Иван (вы пробовали вообще хоть раз познакомиться с пограничниками?), — они тоже посмеялись над моим планом. Один из них, дядя Валера, стал останавливать машины вроде как для проверки — так искал, кто едет сразу до Москвы. В итоге подсадил меня к человеку по имени Павел. Я его все восемь часов пути развлекал разговорами про хорошие и плохие дороги в России, слушал рассказы про север. Спасибо ему, до тети я добрался, считай, без пересадок.

Потом были еще Питер, белые ночи, друзья и прочая романтика… На самом деле полноценное «свободное плавание» еще не началось. Забегая вперед: именно общительность этого человека очень помогала ему на протяжении всего пути. Способность находить еду, ночлег, попутки, друзей порой поражает.

Как бы то ни было, когда Иван голосовал на выезде из Ленинграда, расходы были нулевыми. Возможно, еще и потому, что, как внезапно выяснилось, белорусская карточка со знаменитой сотней долларов работала везде, кроме России. Такой поворот путешественника озадачил, но не остановил. Вскоре он в какой-то фуре уже мчал на юг — точно не зная куда. Ну, то есть примерно догадывался: «в горы», которых никогда не видел.

Куда-нибудь на юг!

— Сначала была мысль добраться до Алтая, это 6 тыс. километров — мне-то терять нечего, я никуда не спешу. Но потом решил двигаться на Кавказ: сказали, что он «не хуже».

Как мы помним, одна из сверхспособностей Ивана — умение говорить без остановки. Это открывало любые двери и растапливало сердца. Узбеки, русские, кавказцы, украинцы, белорусы реагировали одинаково доброжелательно и с интересом. Порою собеседники не выдерживали напора, засыпали в процессе общения. Например, чтобы убаюкать охранника бензоколонки, который пригрел и накормил, потребовался час.

— Все помогали, отлично относились, когда я рассказывал про свой план, — наш путешественник, похоже, и не знает, что бывает иначе. — Например, сплю как-то в фуре, водитель будит: «Вставай, молодой, через 30 минут приезжаем в Ростов-на-Дону». И на прощание 2 тыс. рублей дает.

Иван говорит, что просить ни о чем не приходилось — все помогали сами. С учетом заблокированной карточки это было очень кстати.

В горы без штанов

Маршрут был пущен на самотек. Кто-то из водителей разрекламировал Карачаево-Черкессию, показал фотки — а почему бы и нет?

— Было дело, ливень идет, а я стоплю. Так черкес, ехавший в противоположном направлении, специально развернулся: «Брат, давай довезу куда надо!» В конце еще еды купил и 500 рублей дал.

Ориентируясь на советы и зов сердца, Иван устремился в Архыз — горный район в Карачаево-Черкесии.

Очередным его импровизированным компаньоном там стал парень по имени Валера — решили совместно подниматься на трехтысячник София, к горным озерам.

Нет опыта — плевать! Вообще-то, горы такого панибратства не терпят, но у Ивана же льготы. Природа отыгралась любя, без фанатизма.

— В долине-то жара стояла, я не знал, что на высоте холодно и надо нормально одеваться. Отправился в шортах. В результате пришлось померзнуть. Зато красиво.

Грузия: объехал в автодоме все побережье

Ну какие могут возникнуть сложности у белоруса, который в июле 2022 года решил попасть в Грузию через знаменитый перевал Верхний Ларс? Как говорится, в этом плане нет слабых мест.

— Во Владикавказе я узнал, что на погранпереходе там какие-то очереди… — Иван будто вчера родился. — И впервые я столкнулся с тем, что за проезд требуют деньги — от 5 тыс. до 10 тыс., которых у меня, конечно, не было. Два часа стою, никто почему-то не везет. В конце концов подошел человек, разговорились, я между делом пожаловался, что никто бесплатно не берет. Он: «А сколько надо?» И достает эти 5 тыс.: «Поезжай, брат, все у тебя будет нормально».

В Тбилиси Иван наконец получил доступ к своей заветной карточке. Часть этого НЗ тут же ушла на оплату хостела и другие надобности.

Выходило, что предыдущие три недели, наполненные событиями и приключениями, он прожил без собственных денег — ни в чем себе не отказывая!

К тому времени гомельчанин гор уж насмотрелся, а вот моря пока не видел. Еще две машины — и он в Батуми. Палатка, волны, кайф.

— В автокемпинге попросил подзарядить телефон в доме на колесах. Конечно, разговорились. Хозяина зовут Шалва, он с сыном отдыхал. Позвали обедать — а потом и ехать вместе. В результате шесть дней катался с ними по всему побережью! Выделили мне раскладную кровать, было классно. Путешествовали, купались, жгли костер, чинили машину, рассказывали истории… Шалва сказал, что я как еще один сын ему получился. Потом звонил каждый день, спрашивал, как я там, с родителями моими общался.

Палатка минус

От попутчиков Иван услышал про следующую точку:

— Мои грузины сказали, что в Армении прикольно. Значит, надо ехать!

А в Ереване возникла первая серьезная проблема: застежка, крепившая палатку к рюкзаку, сломалась. В какой момент Иван остался без дома, он не заметил.

— Думал, поставлю где-нибудь в лесу, переночую — и тут такое… А уже темно, магазины закрыты. Хожу, брожу, ищу Wi-Fi в кафешках. Подходит охранник, спрашивает, откуда я. Рассказываю ему про свою ситуацию. В результате он разрешил переночевать в домике охраны. Кстати, в дальнейшем в Армении каждый второй к себе звал.

Утром на покупку новой палатки ушли почти последние $30. Осталось еще $5. Кстати, как там тушенка? Она съедена еще в Ростовской области.

Потом были озеро Севан, древние церкви, горы, красота и миллион попутчиков, которые упорно не давали остаться голодным и без крова.

Стремное

Неужели не было ничего плохого? Иван утверждает, что знает о существовании плохих людей.

— Один раз в Питере человек, который подвозил, завел в разговоре какую-то тему. Я не выдержал, высказал свое мнение. В итоге он возмутился и высадил меня под дождь… Но я нормально к такому отношусь — просто потому, что знаю, что такое может быть.

Вообще, перечень стремных ситуаций за без малого два месяца отчаянной авантюры получается невелик. Однажды ночью сломалась фура — помогал чинить. Палатка потерялась — жалко. Телефон глюканул и пропали все фото — но потом удалось добыть из облака. Намерзся на горе — полезный опыт.

Вот и все беды.

Финиш

Напомним, стартовал Иван 2 июля. Все последующие дни были наполнены диким количеством впечатлений, знакомств, общения. Только прожженный экстраверт способен выдержать такое.

— В середине августа, сфотографировав очередной храм и сидя на горе, я понял, что, возможно, мне уже хватит. Устал немножко.

Надо учитывать, что «немножко устал» Иван в 2,5 тыс. километров от родного Гомеля. И практически без единого драма в кармане.

— Уже надоело мне разговаривать. Дальнобойщик-армянин, который взял до Москвы, похоже, и сам это понял.

Домой Иван вернулся 24 августа. Сбросил 6 кило. Говорит, загар с тех пор так и не сошел.

Итак, за два месяца из собственных средств израсходовано $98, пресловутые пять банок консервов и одна палатка (отвалилась от рюкзака).

— Кстати, о том, что можно было и не тащить с собой. Мой рюкзак при отправке весил 23 килограмма — это многовато. Маек и белья я взял слишком много, достаточно нескольких комплектов, которые можно стирать. Доступ к воде и возможность помыться была почти всегда — в озерах, в реке, в душе у людей, которые пускали жить. Проблем с этим не возникало. Две куртки, которые я брал, — перебор, хватило одной. Три пары обуви — тоже слишком много, двух достаточно. Мощный пауэрбанк тоже не так уж необходим — моего на 10 тыс. мА·ч вполне хватало. Ну и тушенка оказалась абсолютно лишней, это ненужный груз. Лучше было взять эквивалент на еду деньгами.

Теперь Иван придумывает новое направление. Не исключено, что это будет Монголия. Ведь не может же там что-то пойти не так.

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