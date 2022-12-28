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В России пьяный «мобик» до смерти избил своего командира

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  • 28.12.2022, 14:08
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В России пьяный «мобик» до смерти избил своего командира

Драка произошла в купе штабного вагона воинского эшелона.

В Челябинской области России пьяный «мобик» до смерти избил своего командира.

Как сообщает «Медуза», инцидент произошел 23 декабря. В тот день мобилизованный старший сержант в купе штабного вагона воинского эшелона на станции Мисяш напал на капитана.

По данным издания, оба военнослужащих были мобилизованными. От полученных травм командир скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье о «насильственных действиях в отношении начальника, совершенных в период мобилизации». Старшему сержанту грозит от 5 до 15 лет заключения. Магнитогорский гарнизонный военный суд взял подозреваемого под стражу на два месяца.

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