Что подарить на Новый год 2023: недорогие универсальные идеи 3 28.12.2022, 14:17

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До праздника осталось — четыре дня.

Сейчас как никогда важно проявить любовь и заботу к близким, порадовать их полезным подарком и не позволить отнять у нас праздник. Лучшие идеи бюджетных подарков собрал «Униан».

Согревающий подарок

Зимой теплый согревающий подарок будет очень уместен и порадует родных. В идеале такой подарок можно будет взять с собой в офис или в гости. Советуем подарить родным термокружку, плед, термос, электропростынь, теплый свитер, варежки.

Подарок для уюта и расслабления

Многие сейчас переживают серьезный стресс, и очень важно суметь хотя бы ненадолго расслабиться. В этом вашим близким помогут такие подарки, как набор ароматических свечей, бомбочки для ванны, набор успокаивающего чая, мягкая игрушка, уютный халат или пижама, массажёр, сертификат в СПА.

Творческий подарок

Людям, которые любят творчество и рукоделие, можно подарить предметы для расслабляющих занятий. Например, набор для изготовления свечей, вышивки, плетения ковров или производства мыла. Людям, которые любят рисовать, понравятся раскраски для взрослых и мандалы.

Универсальный подарок

Если вы плохо знакомы с человеком и не знаете его предпочтений, стоит подарить универсальный подарок, которым получатель сам воспользуется. Хороший подарок в такой ситуации - абонемент в книжный, магазин косметики или электроники, а также подарочный сертификат. Также универсальным подарком считается набор сладостей, мясных деликатесов или тропических фруктов.

Что подарить ребенку

Подарок для ребенка должен быть безопасным, увлекательным и развивающим, а также желательно чтобы ребенок мог играть с ним без электричества. Это конструкторы, мозаики с шариками, наборы для лепки и творчества, куклы, детские музыкальные инструменты, роботы, детский фотоаппарат, книга с картинками, 3D-паззлы.

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