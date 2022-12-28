Стал коммунистом - и умер: ВСУ ликвидировали оккупанта с интересной биографией 9 28.12.2022, 14:28

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Захватчика отправили «грузом 200» обратно в Кострому.

В Украине был ликвидирован российский коммунист, который отправился на войну добровольцем.

48-летнего бизнесмена-коммуниста похоронили в Костроме, сообщил OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе.

«Одно только словосочетание - бизнесмен-коммунист чего стоит. Вячеслав Мзоков был руководителем компании, которая занималась электросвязью. В конце октября Мзоков явился в костромское отделение КПРФ с просьбой принять его в партию. А на фоне объявили частичную мобилизацию, решил пойти на войну добровольцем. Похоронили 26 декабря», - отметил расследователь.

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