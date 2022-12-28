Глава ГУР Кирилл Буданов прибыл на передовую в Бахмут

Глава ГУР Кирилл Буданов прибыл на передовую в Бахмут2
- 28.12.2022, 14:30
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Он посетил одну из самых горячих точек на восточном фронте.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских Сил обороны в Бахмуте.
Как сообщила пресс-служба ГУР Минобороны Украины в Telegram, Буданов был в одной из самых горячих точек на украинском фронте 27-28 декабря. Он посетил передовые позиции украинских Сил обороны в Бахмуте, где работают разведчики-спецназовцы.
Генерал-майор Буданов заслушал доклады командиров подразделений ГУР и определил задачи.
Также он наградил воинов, которые особо отличились во время уничтожения российских оккупантов.