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Глава ГУР Кирилл Буданов прибыл на передовую в Бахмут

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  • 28.12.2022, 14:30
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Глава ГУР Кирилл Буданов прибыл на передовую в Бахмут

Он посетил одну из самых горячих точек на восточном фронте.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских Сил обороны в Бахмуте.

Как сообщила пресс-служба ГУР Минобороны Украины в Telegram, Буданов был в одной из самых горячих точек на украинском фронте 27-28 декабря. Он посетил передовые позиции украинских Сил обороны в Бахмуте, где работают разведчики-спецназовцы.

Генерал-майор Буданов заслушал доклады командиров подразделений ГУР и определил задачи.

Также он наградил воинов, которые особо отличились во время уничтожения российских оккупантов.

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