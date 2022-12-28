Жителей Витебска оставили без воды и удобств перед праздниками 28.12.2022, 14:44

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«Это уже за гранью», - возмущаются витебчане.

Жителям общежития «Витебксоблавтотранса» преподнесли очередной новогодний подарок — их оставили без воды и удобств, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Вот такой крик души опубликовал арендатор комнаты в общежитии:

— Хочу выразить своё возмущение, по поводу ремонта водных труб в общежитии облавтотранса на ул. Мира 9. Уважаемое руководство данного объекта, вы считаете нормальным оставить зимой, перед Новым годом, половину общежития без возможности умыться, постирать вещи, помыть посуду? Для того чтобы это всё сделать-нужно бежать в другое крыло.

Стирать тоже в раковине, бежать туда же? Да, можно сказать, не нравится, уходи, а если нет возможности, просто взять и купить квартиру? Приходится довольствоваться этим, но последний ремонт это уже за гранью. Мы уже знаем, что подобные ремонты затягивают на долгое время...

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