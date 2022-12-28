Путин не хочет победить 2 Альфред Кох

28.12.2022, 14:46

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Альфред Кох

Это стало понятно, когда он не расстрелял перед строем Тимура Иванова.

Закончился триста седьмой день войны. На фронте никаких изменений нет. Прогнозы Гайдая оказались слишком оптимистичными. Теперь буду относится к ним с большой долей скепсиса.

Путин подписал указ, запрещающий российским компаниям продавать нефть тем, кто соблюдает установленный Западом потолок цен. Российская пропаганда тут же заявила, что этот точный как удар кинжала и выверенный как логарифмическая линейка, убийственный как молния и мощный как бицепс Путина указ Путина полностью дезавуировал и превратил в посмешище все жалкие и нелепые попытки западных рахитов нанести ущерб нашей Кормилице-углеводородице. Знай наших! Съели? Что? Ну, обтекайте, убогие.

Я не поленился и почитал этот шедевр путинского пустословия. Итак. Пункт 1. Бла-бла-бла… «запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены»... бла-бла-бла.

Вопрос из зала: а если в контрактах про «механизм фиксации предельной цены» ни слова, а просто указана цена ниже 60 долларов за баррель – то можно? (Тем более, что она почти весь декабрь была реально ниже).

Идем дальше. Бла-бла-бла… Пункт 4. «Поставки российских нефти и нефтепродуктов, осуществление которых запрещено настоящим Указом, могут осуществляться на основании специального решения президента Российской Федерации».

Я так и думал! Бинго! Сечин в домике! Остальные к Ролдугину! В очередь, сукины дети! С чемоданами! Путин хозяин своего слова: сам дал, сам взял… Как сказал давеча Клишас: слово президента – сильнее конституции. Сразу вспомнился Оруэлл: «Все животные равны, но но некоторые животные равнее, чем другие…»

И Мишустина не забыл: бла-бла-бла… Пункт 3. «Запрет на поставки российских нефтепродуктов: установленный настоящим указом, применяется с даты, определяемой Правительством российской Федерации, но не ранее чем со дня вступления в силу настоящего Указа».

И то верно: парню тоже надо бабла подкинуть. Пусть поиграет с датой. Сегодня одна, потом новое постановление, потом поправки к постановлению… Нефтяники ходят, просят, дружить хотят… Мы ж понимаем. Чай не Европа какая…

И, наконец, вишенка на торте: бла-бла-бла… Пункт 9. «Настоящий Указ вступает в силу с 1 февраля 2023 г. и действует до 1 июля 2023 г.»

Сигнал понятен: заключайте какие хотите контракты до февраля. И минимум на пять-шесть месяцев. А лучше – на год или два. Этот указ для дураков. Чтобы пипл не думал, что мы проглотили этот плевок в морду. А те, кто поумнее, все поняли и спокойно уснули. Во сне улыбаются и славят президента: какой он у нас умный!

Путин не хочет победить. Я это понял, когда он не расстрелял перед строем Тимура Иванова. После известного фильма. Его баба в каждом ухе по танку носит. У него на руке БТР болтается. А дворец в центре Москвы – это эскадрилья СУ-35 в новейшем исполнении.

Сегодня вагнеровцы сидят без снарядов. А Тимур Иванов, который украл деньги на эти снаряды, не висит на фонаре под Бахмутом и не валяется съеденный крысами по дороге на Соледар.

Я не против. Я только – за! Тимур Иванов – настоящий патриот Украины и ЕС (у него и жена и дети здесь, в Европе) и достоин памятника в центре Киева. Вот он – «Легион Свободная Россия». Диверсант-одиночка! Не чета Пономареву!

Но кто тогда Путин? Что за клоунские указы он подписывает? Зачем он начал войну, которую не хочет выиграть? Значит он убивает людей просто так? Не, ну честно. Не могу скрыть своего сарказма…

Они реально не хотят победить. Совсем. Пригожин обвиняет Начальника Генштаба МО РФ генерала армии Герасимова в том, что это он – …. А Герасимов вовсе не такой, а командир Легиона «Свободная Россия»: пять месяцев з/к «Вагнера» атакуют Бахмут, положили уйму народу, и в самый патетический момент эта дуся перестал поставлять им снаряды! Бу-га-га! Ой, извините, не сдержался…

У них там все сгнило. Это нужно немедленно прекратить. Куда только Вашингтон смотрит, честное слово! Еще мировой жандарм, называется…

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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