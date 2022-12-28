ВСУ близки к крупному прорыву на фронте, который отбросит армию РФ на 64,5 км 7 28.12.2022, 14:58

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Эксперт британского Института стратегических исследований раскрыл подробности.

В районе Кременной и Сватово ВСУ близки к крупному прорыву, который отбросит российские войска на 64,5 км назад. Прорыв украинской армии обрушит всю линию обороны россиян.

Об этом в комментарии британской телерадиокомпании BBC заявил эксперт Института стратегических исследований (Великобритания) Майкл Кларк.

Успех украинского наступления будет означать, что Россия на этом участке фронта может практически вернуться к границам до 24 февраля, добавил Кларк.

«В районе Кременной и Сватово они очень близки к крупному прорыву, который отбросит российские войска на 40 миль назад к следующей естественной оборонительной линии, недалеко от того места, где фактически началось их вторжение в феврале», - подчеркнул он.

По словам эксперта, ранее в истории во время крупных вторжений на территории Восточной Европы Наполеон, Гитлер и Сталин бросали в бой свои армии, чтобы не остаться зимовать в холодной зимней степи. Теперь эта же проблема встала перед Путиным.

«Те, кто стремится вторгнуться в другую страну где-нибудь за пределами великих евразийских степей, в конце концов обречены там перезимовать», - отметил он.

Эксперт уверен, что украинская армия лучше подготовлена и имеет большую мотивацию продолжать наступление, потому ожидает, что зимой ВСУ сохранят давление на восточном участке фронта.

Дело в том, что из Кременной открывается прямая дорога на Лисичанск и Северодонецк, которые вражеские войска брали почти полгода, информирует ресурс New York Times.

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