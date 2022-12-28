Как выпускники 9 и 11 классов будут сдавать экзамены в 2023 году 1 28.12.2022, 15:00

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Постановление Минобразования.

В Беларуси определили порядок сдачи выпускных экзаменов для учеников 9 и 11 классов. Соответствующее постановления Минобразования (№278 от 23 августа 2022-го) опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Так, выпускники 9 классов будут сдавать письменное изложение на белорусском или русском языке, письменно же контрольную работу по математике, и экзамен по истории Беларуси по билетам устно.

Экзамены в 9 классах в Беларуси назначены на период с 1 по 9 июня 2023 года, а дополнительные дни - с 21 по 25 августа.

Выпускные экзамены 11 классов в белорусских школах в 2023-м будут в формате централизованного экзамена (ЦЭ) в письменной форме.

Белорусский или русский язык (на выбор) - 14 мая.

Второй предмет (физика, математика, химия, биология, иностранный язык, история Беларуси, всемирная история (новейшее время), география и обществоведение - на выбор) - 21 мая.

Резервные дни ЦЭ в Беларуси назначили на 23 мая - белорусский или русский язык, и на 25 мая - второй предмет по выбору.

Также назначены другие сроки ЦЭ - резервные дни 21 августа (язык) и 23 августа (предмет на выбор).

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