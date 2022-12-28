Украинские десантники заняли важный пункт в пяти километрах от Кременной 28.12.2022, 15:08

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Российский фронт в Луганской области близок к обрушению.

ВСУ близки к прорыву в районе Кременной, освобождение которой обрушит линию российской обороны в Луганской области, сообщает dialog.ua.

Прокремлевские телеграм-каналы бьют тревогу из-за продвижения ВСУ под Кременной, заявляя об активных действиях украинской армии.

Так, один из крупнейших военных телеграм-каналов РФ «Рыбарь» сообщил во вторник, что украинские десантники заняли опорный пункт у села Червонопоповка, примерно в пяти километрах от Кременной.

Утром в среду Wargonzo уточнил, что около Червонопоповки идет борьба за участок трассы Р-66 на Кременную.

По данным Института изучения войны (ISW), украинские войска продвигаются в направлении Кременной со стороны Червонопоповки как минимум с 23 декабря.

Информацию о напряжении под Кременной и усилении давления ВСУ подтверждают и в оккупационной «администрации» ОРЛО.

Глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай заявил в среду, что военное командование российских войск на этом участке уже переместилось в другие населенные пункты.

Из города также выведены гражданские сотрудники, приезжавшие из России, в частности, медики и сотрудники ремонтных бригад, уточнил Гайдай.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 27 декабря заявил, что ключевыми направлениями для ВСУ сейчас являются Кременная и Бахмут.

В случае взятия Кременной российским войскам будет тяжело закрепиться в ближайших крупных городах Северодонецке и Рубежном, отметил Гадай.

«Северодонецк и Рубежное… в течение первых четырех с половиной месяцев, когда российские оккупационные войска наступали, то они практически уничтожили эти города, поэтому эти города не могут быть большими оборонными базами, там зацепиться надолго в принципе нельзя», — пояснил он.

В случае освобождения Кременной, по словам Гайдая, ВСУ могут развивать наступление в двух направлениях: в направлении Старобельска или Рубежного и Северодонецка.

Старобельск является главным логистическим центром области, а удар в сторону Рубежного и Северодонецка может позволить расколоть российскую группировку на этом направлении, пояснил он.

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