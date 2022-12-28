«Арестованная квартира не в моей собственности» 6 28.12.2022, 15:13

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Александра Герасименя

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Александра Герасименя — о заочном приговоре и имуществе, которое хотят отобрать.

Пловчиха и экс-глава Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя прокомментировала «Нашай Ніве» заочный приговор в ее адрес. Кроме 12 лет колонии, у двукратной олимпийской призерки арестовали почти 50 тысяч долларов на счетах, квартиру, машину и другое имущество.

- Как вы оцениваете приговор?

- Никак его не оцениваю, так как на самом деле эти люди для меня не являются легитимной властью и все их решения неправомочны.

- Вас вообще как-то информировали о суде, кроме как через провластные тг-каналы?

- Никак не информировали. Пока никакие решения я не опротестовывала и ничего адвокату не присылала, буду смотреть дальше.

Арестованная квартира не в моей собственности, как и гараж и все, что внутри квартиры и гаража. Это квартира моего близкого родственника, и там прописана, кроме меня и мужа, дочь, поэтому я не знаю, как они могут ее забрать. Но в нашей стране нет никаких законов.

- Когда на квартиру наложили арест?

- Квартиру арестовали еще до приговора, но ее только арестовали, не забирали и ничего с ней не делали. Поэтому мы имеем еще месяц, чтобы что-то из нее забрать и попробовать что-то сделать.

- Этот приговор что-то меняет в вашей жизни?

- Да ничего он в ней не изменил. Что мне здесь сделают эта квартира и этот приговор? Ничего. Моя жизнь здесь какой и была, такой и осталась. Что квартира есть, что ее нет, что вынесли какой-то приговор — никак жизнь не меняется.

- Вы контактировали с государственным адвокатом, который у вас должен был быть во время процесса?

- Я даже не знаю, был ли этот адвокат на процессе, или нет, делал ли он что-то. Мне кажется, если он был, то только для галочки. Но, думаю, что буду что-то делать дальше [с приговором], так как все их решения неправомочны и я могу это опротестовать.

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