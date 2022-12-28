Шойгу отправил под Угледар свою ЧВК для противовеса «вагнеровцам» в Бахмуте

Шойгу отправил под Угледар свою ЧВК для противовеса «вагнеровцам» в Бахмуте6
- 28.12.2022, 15:18
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Министр обороны РФ бросает вызов Пригожину.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу отправил свою частную военную компанию «Патриот» воевать в Донецкую область.
Как передает LIGA.net, об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый.
По его словам, на фоне безуспешной кампании в направлении Бахмута, Авдеевки и Угледара, а также в Луганской области, россияне пытаются прорываться и достигать хоть какого-то результата, бросая в бой все силы.
Он отметил, что в районе Степного под Угледаром появились боевики частной армии «Патриот», аффилированной с Шойгу - ее создали в противовес террористической организации ПИК Вагнера подконтрольного Кремлю олигарха Евгения Пригожина.
«ЧВК «Вагнера» и ЧВК «Патриот» - это конкурирующие структуры. Вагнер в Бахмуте, под Угледаром «Патриот». Прямого взаимодействия между ними нет, это автономные структуры», - сказал Череватый.