Новый год 2023: как выбрать качественную рыбу на праздничный стол 4 28.12.2022, 15:19

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При выборе рыбы нужно учитывать ряд нюансов.

В преддверии Нового года многие семьи уже начали делать закупки продуктов. Если вы хотите подать гостям вкусные закуски с красной рыбой, то подойдите к покупке этого ингредиента с внимательностью. Важно выбрать не яркий и симпатичный внешне стейк, а прежде всего качественный.

Есть несколько основных критериев выбора хорошей красной рыбы на Новый год. Определить испорченную рыбу можно даже визуально, если посмотреть на ряд характеристик. Обращайте внимание на цвет, глаза, жабры и не только, пишет telegraf.com.ua.

Свежая красная рыба обычно не имеет постороннего запаха. Что касается цвета хорошей красной рыбы, то жабры должны быть ярко красными и влажными, чешуя – насыщенного цвета и без комков слизи.

Кроме того, попробуйте нажать пальцем на рыбу: если стейк качественный, то он быстро вернется в исходное положение. Свежая рыба всегда упруга.

Какую красную рыбу покупать нельзя

Если выбрать некачественную красную рыбу, то есть риск отравиться. Поэтому обратите внимание на так называем стопы при покупке деликатеса. Стейки красной рыбы слишком яркого, плотного и однородного цвета имеют искусственное происхождение. На натуральной рыбе могут быть заметны более светлые прожилки, это нормально. Мутные глаза у рыбы еще один повод не покупать такой продукт, как и серые, коричневые и зеленые жабры.

Добавим, что чаще всего на Новый год покупают лосось, форель, горбушу и семгу. Последняя – самый дорогой и жирный из деликатесов. Семга – крупная рыба, у которой темная шкурка и светло-розовая жирная мякоть. Форель – рыба со светлой кожей и серединой насыщенного цвета. Если на рыбе черные пятнышки и холм на спине, то перед вами горбуша, она считается самой диетической и не кусается в цене.

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