Украинский дрон-камикадзе догоняет российскую БМП: эффектные кадры 1 28.12.2022, 15:28

4,596

Охота БПЛА на технику РФ попала на видео.

В сети опубликовано зрелищное видео «охоты» украинского дрона-камикадзе на российский БМП.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

На обнародованных в соцсетях кадрах, снятых от первого лица, запечатлен удар беспилотника по боевой машине пехоты с сидящими на броне солдатами РФ.

Атака дрона оказалась для захватчиков неприятным сюрпризом, из-за чего они не успели вовремя сориентироваться.

Вместо того, чтобы спрыгнуть с БМП, один из них открыл по беспилотнику огонь, а второй попытался увернуться от него, сделав неуклюжий «кувырок».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».