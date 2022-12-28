Украинский дрон-камикадзе догоняет российскую БМП: эффектные кадры

Украинский дрон-камикадзе догоняет российскую БМП: эффектные кадры1
- 28.12.2022, 15:28
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Охота БПЛА на технику РФ попала на видео.
В сети опубликовано зрелищное видео «охоты» украинского дрона-камикадзе на российский БМП.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
На обнародованных в соцсетях кадрах, снятых от первого лица, запечатлен удар беспилотника по боевой машине пехоты с сидящими на броне солдатами РФ.
Атака дрона оказалась для захватчиков неприятным сюрпризом, из-за чего они не успели вовремя сориентироваться.
Вместо того, чтобы спрыгнуть с БМП, один из них открыл по беспилотнику огонь, а второй попытался увернуться от него, сделав неуклюжий «кувырок».