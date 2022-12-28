Российские оккупанты окапываются на юге Крыма 2 28.12.2022, 15:59

1,332

РФ опасается начала боевых действий на территории оккупированного ею полуострова.

Появилось еще одно подтверждение того, что российские оккупанты готовятся к боевым действиям на территории аннексированного Крыма. В сети появились спутниковые снимки, как захватчики окапываются на южном берегу полуострова, пишет «Униан».

Соответствующие снимки в своем Twitter опубликовал швейцарский OSINT-аналитик Бенджамин Питте. «Российские военные вырыли окопы вокруг радиолокационной станции возле Лазурного на юге Крыма», – говорится в сообщении.

Траншеи удалось увидеть на последних спутниковых снимках высокого разрешения. Система траншей, возможно, была расширена после того, как было сделано изображение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».