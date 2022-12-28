Ксендзу одной из крупнейшей белорусской парафии не продлили ВНЖ в Беларуси 3 28.12.2022, 16:03

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Кс. Юзаф Гэнза

Он служил в нашей стране 25 лет.

Гродненскому ксендзу Юзефу Гензе не продлили вид на жительство с разрешением на служение, он провел прощальную службу и будет вынужден вернуться в Польшу, сообщает Telegram-канал «Хрысціянская візія».

Ксендз Юзеф Генза служил в Гродно с 1997 года, был ректором Бригидского костела, капелланом сестер-назаретанок, настоятелем отцов-редемптористов в Беларуси. Служил в одном из крупнейших приходов Беларуси в гродненском районе Девятовка.

Ксендз сталкивался с давлением со стороны властей давно, и из-за этого смог получить разрешение на служение только в 1999 году.

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