Ксендзу одной из крупнейшей белорусской парафии не продлили ВНЖ в Беларуси

Ксендзу одной из крупнейшей белорусской парафии не продлили ВНЖ в Беларуси3
- 28.12.2022, 16:03
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Он служил в нашей стране 25 лет.
Гродненскому ксендзу Юзефу Гензе не продлили вид на жительство с разрешением на служение, он провел прощальную службу и будет вынужден вернуться в Польшу, сообщает Telegram-канал «Хрысціянская візія».
Ксендз Юзеф Генза служил в Гродно с 1997 года, был ректором Бригидского костела, капелланом сестер-назаретанок, настоятелем отцов-редемптористов в Беларуси. Служил в одном из крупнейших приходов Беларуси в гродненском районе Девятовка.
Ксендз сталкивался с давлением со стороны властей давно, и из-за этого смог получить разрешение на служение только в 1999 году.