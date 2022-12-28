Праздновали «юбилей»: как ВСУ уничтожили 100 оккупантов возле Энергодара 1 28.12.2022, 16:08

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Среди них 15 были сотрудниками ФСБ.

На Запорожском фронте 27 декабря был непростой день. Все из-за дождя, который лил целый день и мешал украинским защитникам.

Корреспондент из Запорожья в эфире «24 канала» рассказал о словах военных. Они сообщали, что невозможно было ездить и ходить. «Это был самый мокрый день в моей жизни», – отметил один из защитников.

«Мы знаем и Генштаб подтверждает, что в селе Новобелозерка, неподалеку от Энергодара, осетины хотели попраздновать 50-летие своего командира. Собралось много народа и об этом знали не только осетины», – рассказал корреспондент.

«На этом праздновании убитыми и ранеными стали до 100 рашистов. При чем среди них 15 – это сотрудники ФСБ. Как говорят россияне, «красиво погуляли», – добавил корреспондент.

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