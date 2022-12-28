В Германии белорусский дальнобойщик после ДТП начал кусаться 28.12.2022, 16:25

По всей видимости, он был пьян.

В немецком городе Иссельбург, земля Северный Рейн — Вестфалия, 47-летний белорус на фуре попал в аварию, покинул место ДТП, вернулся назад и, наконец, оказал сопротивление при взятии у него образца крови на анализ. Об этом сообщает издание «Белорусы и мир» со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел днем 25 декабря на улице Им-Гер в районе Хельден. Начался он с того, что наш соотечественник при маневрировании слегка повредил другой грузовик.

Водитель пострадавшего транспортного средства обратился к белорусу, заметив при этом, что тот, по всей видимости, сильно пьян, но мужчина ушел с места происшествия.

Тем не менее, пока здесь проводили работу соответствующие службы, он вернулся. И был отправлен в участок для дальнейшего взятия пробы крови.

Как сказано в пресс-релизе, во время проведения данной операции наш соотечественник оказал значительное сопротивление: пинался, кусался и плевался.

В итоге было возбуждено производство по двум уголовным делам.

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