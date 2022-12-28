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Глава СНБО: Украина прошла половину пути к победе

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  • 28.12.2022, 16:30
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Глава СНБО: Украина прошла половину пути к победе
Алексей Данилов

Но впереди тяжелый отрезок.

Украине на данный момент удалось пройти половину пути к своей победе над Россией. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов написал своей странице в Twitter.

«Россия продолжает ставить максималистские цели в войне с Украиной – ликвидация государственности, уничтожение украинцев как нации. Время максимального сосредоточения – мы прошли половину пути к Победе.

Но впереди тяжелый отрезок – окончательно выбросить агрессора из нашей земли и наказать за преступления», – подчеркнул чиновник.

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