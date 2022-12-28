Глава СНБО: Украина прошла половину пути к победе 1 28.12.2022, 16:30

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Алексей Данилов

Но впереди тяжелый отрезок.

Украине на данный момент удалось пройти половину пути к своей победе над Россией. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов написал своей странице в Twitter.

«Россия продолжает ставить максималистские цели в войне с Украиной – ликвидация государственности, уничтожение украинцев как нации. Время максимального сосредоточения – мы прошли половину пути к Победе.

Но впереди тяжелый отрезок – окончательно выбросить агрессора из нашей земли и наказать за преступления», – подчеркнул чиновник.

🇷🇺продовжує ставити максималістські цілі у війні з🇺🇦 – ліквідація державності, знищення українців як нації. Час максимального зосередження – ми пройшли половину шляху до Перемоги. Але попереду найважчий відрізок – остаточно викинути агресора з нашої землі й покарати за злочини. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 28, 2022

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