Глава СНБО: Украина прошла половину пути к победе

Глава СНБО: Украина прошла половину пути к победе1
- 28.12.2022, 16:30
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Но впереди тяжелый отрезок.
Украине на данный момент удалось пройти половину пути к своей победе над Россией. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов написал своей странице в Twitter.
«Россия продолжает ставить максималистские цели в войне с Украиной – ликвидация государственности, уничтожение украинцев как нации. Время максимального сосредоточения – мы прошли половину пути к Победе.
Но впереди тяжелый отрезок – окончательно выбросить агрессора из нашей земли и наказать за преступления», – подчеркнул чиновник.
🇷🇺продовжує ставити максималістські цілі у війні з🇺🇦 – ліквідація державності, знищення українців як нації. Час максимального зосередження – ми пройшли половину шляху до Перемоги. Але попереду найважчий відрізок – остаточно викинути агресора з нашої землі й покарати за злочини.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 28, 2022