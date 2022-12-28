Белорусским врачам ограничат контакты с иностранными фармкомпаниями

Белорусским врачам ограничат контакты с иностранными фармкомпаниями3
- 28.12.2022, 16:35
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Миндзрав объявил о нововведениях.
Белорусским врачам ограничат прямые контакты с представителями иностранных фармкомпаний, а образовательные мероприятия переведут в онлайн, передает «Белсат».
Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич заявил, что в стране отныне иностранные фармкомпании и их представительства смогут участвовать только в тех конференциях, которые проходят под эгидой Минздрава.
«Все остальные образовательные мероприятия запрещены. Личные контакты должны быть прекращены, пока мы не выработаем новые подходы совместно с МВД и органами Генпрокуратуры», – заявил Пиневич.
В качестве антикоррупционной цели Минздрав также переведет в онлайн участие врачей в образовательных конференциях, где их знакомят с новыми лекарствами. Пиневич сообщил, что ранее был разработан «кодекс этики поведения иностранных представителей на беларусском рынке лекарств», но очевидно, что он не сработал.
«К сожалению, бизнес перешел красную линию. И в последнее время их работа имела мало общего с честностью – под видом просветительской деятельности проводилась незаконная оплата за продвижение медицинских товаров», – признал министр здравоохранения.
Тем временем Генеральная прокуратура сообщила о том, что вскрыта схема «скрытого подкупа медиков иностранными фармацевтическими компаниями» с целью продвижения своих товаров на белорусском рынке.
Сообщается, что в течение 3 лет с врачами-практиками заключались договоры подряда на чтение лекций, за которые они якобы и получали денежное вознаграждение. Фактически же речь идет о рекомендациях пациентам использовать определенные препараты. Сумма незаконного вознаграждения по выявленным фактам оценивается в Br 1,33 миллиона.
По данным начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Игоря Грейбы, в отношении работников представительств иностранных компаний из Румынии и Швейцарии открыто 9 уголовных дел по фактам передачи 62 медработникам незаконных вознаграждений на общую сумму более Br 400 тыс.