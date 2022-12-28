ВСУ уничтожили колонну оккупантов, которая передвигалась к Олешкам 2 28.12.2022, 16:59

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Украинские бойцы наносят удары по российским захватчикам на левом берегу Днепра.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что ВСУ эффективно уничтожают личный состав и военную технику россиян на временно оккупированных территориях Украины

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Эспрессо».

«ВСУ достаточно эффективно отрабатывает по оккупантам на левом берегу Днепра. Также по противнику был нанесен удар в Чаплинке, которая находится на административной границе с оккупированным Крымом. Россияне считали этот населенный пункт безопасным для себя. Поэтому сконцентрировали там немало личного состава», - рассказал Хлань.

Депутат Херсонского областного совета добавил, что украинская армия также успешно уничтожает военную технику россиян на временно оккупированных территориях.

«Наши Вооруженные силы успешно отработали по колонне военной техники, которая передвигалась из временно оккупированного Геническа в Олешек. Эта колонна передвигалась в сопровождении военных, которых россияне набрали из коллаборантов и предателей. Поэтому военные и предатели были уничтожены», - добавил он.

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