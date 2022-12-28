«К мужу ночью пришли военные и увезли на границу» 19 28.12.2022, 17:07

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Семью белорусов выдворили из Грузии без объяснения причин.

Семью белорусских эмигрантов выдворили из Грузии, аннулировав их разрешения на проживание без объяснения причин. Супруги с двумя детьми жили в Грузии больше года и даже успели купить квартиру, пишет «Радыё Свабода».

Как рассказала изданию Марина (имя изменено), они с мужем переехали в Грузию в 2021 году. На родине им, как считает женщина, ничего не грозило, они не участвовали в протестах и «нигде не засветились», переезжали запланированно и целенаправленно. В Грузии они купили квартиру, муж работал в сфере IT, Марина занималась домом и детьми, сыновья ходили в школу. Семья получила разрешения на временное проживание в стране.

По грузинскому законодательству, белорусы после года проживания в Грузии должны выехать из страны, чтобы обнулить срок пребывания. Вернуться можно сразу же после пересечения границы. Очень многие ездят для этого в Турцию. Так сделала и Марина со старшим сыном. Это была не первая их поездка в Турцию. Но в этот раз, когда она с сыном попыталась вернуться, грузинские пограничники заявили, что им отказано во въезде.

— Мол, ваше временное разрешение на жительство аннулировано, ничего не знаем. Нас провели на нейтральную полосу. Так мы остались в Турции, муж с младшим сыном — в Грузии, — рассказала женщина.

Спустя четыре дня в их грузинскую квартиру пришли двое грузинских военных в сопровождении нескольких человек в штатском. По словам Марины, они приказали ее мужу собрать вещи и покинуть страну. С ним был младший ребенок, поэтому спорить с силовиками он не стал. Они забрали его телефон, довезли их до границы с Турцией, и муж с сыном перешли ее как туристы.

— Нас из Грузии фактически выкинули, — говорит Марина.

По ее мнению, белорусская политика в их случае ни при чем, но что стало причиной для выдворения из страны, она не понимает. Семья спокойно жила, платила налоги, ничего не нарушала, подчеркивает женщина.

Супруги обратились к адвокату, но даже та не смогла понять, из-за чего им запретили жить в Грузии. Им сообщили, что причины аннулирования разрешения на проживание можно выяснить в суде и там же оспорить решение. Но, говорит Марина, это дорого и вовсе не факт, что удастся добиться своего. Семья уже подала документы на получение видов на жительство в Турции и планирует оставаться там. Правда, теперь нужно решить вопрос с оставшейся в Грузии недвижимостью.

«Радыё Свабода» отмечает, что подобные случаи уже бывали, когда белорусов, выехавших из Грузии для обнуления срока пребывания, не пускали обратно. В некоторых случаях люди были фигурантами политических уголовных дел, возбужденных в Беларуси. У редакции имеются копии таких отказов во въезде. Издание обратилось за комментарием в профильный госорган — Агентство по развитию госслужбы Минюста Грузии, — но пока не получило ответа.

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