Политзаключенную из Минска приговорили к двум годам «домашней химии»2
- 28.12.2022, 17:31
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Ксению Котову судили за участие в протестах 2020-го года.
В суде Ленинского района Минска 28 декабря осудили политзаключенную Ксению Котову по ч. 1 ст. 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») Уголовного кодекса. Судья Марина Климчук назначила девушке 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашней химии»), сообщают правозащитники.
Ксения Котова была задержана в начале октября 2022 года. На «покаянном видео» девушка говорит, что у нее была татуировка «ACAB», а также что находилась на Пушкинской 9-10 августа 2020 года.
Известно, что девушку после административного ареста перевели в СИЗО.