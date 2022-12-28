Политзаключенную из Минска приговорили к двум годам «домашней химии» 2 28.12.2022, 17:31

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Ксению Котову судили за участие в протестах 2020-го года.

В суде Ленинского района Минска 28 декабря осудили политзаключенную Ксению Котову по ч. 1 ст. 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») Уголовного кодекса. Судья Марина Климчук назначила девушке 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашней химии»), сообщают правозащитники.

Ксения Котова была задержана в начале октября 2022 года. На «покаянном видео» девушка говорит, что у нее была татуировка «ACAB», а также что находилась на Пушкинской 9-10 августа 2020 года.

Известно, что девушку после административного ареста перевели в СИЗО.

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