ВСУ захватили в плен группу россиян возле Кременной

ВСУ захватили в плен группу россиян возле Кременной4
- 28.12.2022, 17:34
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Оккупантов захватили вместе с вооружением и боевой экипировкой.
Бойцам Вооруженных сил Украины удалось пополнить обменный фонд солдатами российской армии. Группу оккупантов захватили возле Кременной. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
- Орки заблудились и пришли тепленькими прямо в руки нашим воинам возле Кременной. Еще оружие принесли, - говорится в сообщении.
На опубликованном видео видно, что оккупанты сдались в плен с вооружением и боевой экипировкой.