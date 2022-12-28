ВСУ захватили в плен группу россиян возле Кременной 4 28.12.2022, 17:34

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Оккупантов захватили вместе с вооружением и боевой экипировкой.

Бойцам Вооруженных сил Украины удалось пополнить обменный фонд солдатами российской армии. Группу оккупантов захватили возле Кременной. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

- Орки заблудились и пришли тепленькими прямо в руки нашим воинам возле Кременной. Еще оружие принесли, - говорится в сообщении.

На опубликованном видео видно, что оккупанты сдались в плен с вооружением и боевой экипировкой.

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