В Швейцарии задержали украинского миллиардера 2 28.12.2022, 17:43

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Украина настаивает на его экстрадиции.

В одной из гостиниц французского горнолыжного курорта Куршевель задержали украинского бизнесмена и бывшего депутата Верховной Рады Константина Жеваго, сообщает BBC.

Жеваго был задержан 27 декабря. На 28 декабря в суде французского города Шамбери должен решиться вопрос об избрании бизнесмену меры пресечения. ДБР готовит пакет документов для экстрадиции бизнесмена в Украину.

В Украине Жеваго подозревают в растрате 113 миллионов долларов из принадлежавшего ему банка «Финансы и кредит», который обанкротился в 2015 году. Уголовное дело против Жеваго завели в 2019-м, после чего он уехал за границу и не возвращался в Украину.

Следователи ДБР направили ходатайства о заключении под стражу и экстрадиции Жеваго в правоохранительные органы 38 стран. Также в Украине арестовали активы бизнесмена и связанных с ним юридических лиц. Среди этих активов, в частности, 10 квартир.

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