Война уничтожила мифы о Крыме 1 Виталий Портников

28.12.2022, 17:47

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Виталий Портников

Остался один путь деоккупации полуострова.

Среди вариантов развития событий в войне, которую Владимир Путин начал против Украины в феврале уходящего года, все чаще говорят о возможном выходе украинских войск на административные границы Крыма и даже об освобождении оккупированного Крымского полуострова от российских войск. Причем ряд экспертов утверждают, что Крым может быть освобожден уже в 2023 году.

Прогнозы во время войны – вещь неблагодарная. И, тем не менее, очевидно, что именно политика Владимира Путина привела к тому, что сама дискуссия о силовом освобождении Крыма стала возможна.

Оккупация и аннексия Крыма вполне может быть отнесена к одной из очевидных личных удач российского президента – если вообще можно говорить об удачах зла. Путину удалось добиться создания в Киеве руководства, которое настойчиво работало над демонтажем украинских государственных институций и силовых структур.

Бегство представителей этого руководства в Россию в 2014 году практически парализовало украинскую государственную машину, сделало невозможным противодействие оккупации и аннексии Крыма. Но при этом и Запад Путину удалось убедить в мнимой «сакральности» оккупированного полуострова для России. Несмотря на очевидное нарушение Россией международного права, лидеры западных стран, похоже, были готовы смириться с аннексией Крыма – лишь бы только Путин не продолжил усилия по дальнейшей дестабилизации Украины.

Когда в 2014 году началось вторжение на украинский материк, время было уже безвозвратно упущено – хотя и после этого большая часть представителей западных элит (как, прочем, и большая часть самих украинцев) продолжали жить в абсолютном непонимании подлинных намерений Путина.

Даже на серьезных международных конференциях приходилось слышать, что Путину нужен исключительно Крым, что Путин оккупировал Донбасс для того, чтобы отвлечь внимание от Крыма, что можно «обменять» отказ от Крыма восстановлением территориальной целостности Украины на востоке страны. То, что Крым и Донбасс – это всего лишь этап, за которым последует попытка оккупации остальной части страны, похоже, мало кто хотел понять и признать.

При этом в Киеве всегда говорили, что вопрос возвращения Украиной контроля над Крымом – это вопрос политического и дипломатического решения. Что Украина не хочет новых военных конфликтов. Что сама Россия должна признать важность восстановления своих обязательств и возвращения к нормам международного права. Даже сама идея проведения саммитов «Крымской платформы», которые вызвали такое раздражение в Кремле, была направлена на создание инструмента дипломатического и политического давления на агрессора.

Война изменила все. Во-первых, она убедила украинское руководство и общество, что не существует никакого другого пути, кроме изгнания войск агрессора с оккупированных территорий. Во-вторых, она, уверен, уничтожила миф о том, что агрессивные действия Путина связаны со стремлением добиться признания российского статуса Крыма, а не завоевания всей Украины. В-третьих, был уничтожен – самим Путиным – миф о «сакральности» и «исключительности» Крыма после того, как в состав России были включены еще четыре украинских региона.

И когда я слышу заявления о том, что освобождение Крыма от захватчиков приведет чуть ли не к вселенской катастрофе и Третьей мировой войне, я начинаю недоумевать. Почему освобождение Херсонской области, которая с российской точки зрения такой же «субъект федерации», как Крым, – не катастрофа, а освобождение Крыма – катастрофа?

Похоже, логических ответов на этот вопрос не существует. Конечно, политика Владимира Путина зачастую не подчиняется законам логики, и я не спорю: в 2023 году может произойти все, что угодно, все, чего мы боимся и все, чего мы даже и не можем или не хотим себе сейчас представить. Но это, уверен, связано не с «сакральностью» Крыма, а с особенностями политической психологии самого Владимира Путина.

Однако эти особенности, думаю, не должны закрывать понимания простой истины: освобождение Крыма – это вопрос возвращения к приоритетам международного права и к исторической справедливости. А без соблюдения принципов международного права и исторической справедливости мир просто обречен на бесконечные войны.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»

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