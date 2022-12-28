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В Беларуси продлили «продуктовые карточки»

  • 28.12.2022, 17:46
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В Беларуси продлили «продуктовые карточки»

Нас ждет дефицит?

Торговые сети в очередной раз продлили действие «специальной скидки» в 10% на социально значимые товары для уязвимых категорий населения, сообщает МАРТ. Акцию продлили до конца марта 2023 года.

Напомним, торговые сети с 17 января этого года ввели специальную скидку в 10% на некоторые социально значимые товары для уязвимых категорий населения. Скидку ввели на фоне разогнавшейся инфляции, которая «съедает» рост многих доходов населения.

В июне акцию продлили еще на полгода.

Скидки предполагают несколько нюансов. К примеру, существует максимальная сумма, на которую можно купить «дешевые» товары. Это бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения, сейчас он составляет 339 рублей 83 копеек.

При этом под скидки попали не все социально значимые товары, а по тем, которые включили в этот список, есть существенные ограничения.

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