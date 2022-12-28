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Россиянин вез в Беларусь тонну бивней мамонтов

  • 28.12.2022, 18:04
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Россиянин вез в Беларусь тонну бивней мамонтов

Всего было 97 резцов древних животных.

Российские таможенники задержали контрабанду культурных ценностей в Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба Центрального таможенного управления России.

Российский предприниматель вез в нашу страну более тонны бивней мамонтов. Стоимость древностей оценивается в 230 тысяч долларов).

Таможенники остановили грузовик со сборным грузом. Среди офисного оборудования, запчастей, электроприборов, картона и упаковок для фастфуда они обнаружили три ящика с бивнями мамонтов. Всего там было 97 резцов древних животных размером от полуметра до метра.

На предпринимателя, который отправил груз, возбудили уголовное дело за контрабанду культурных ценностей в крупном размере и покушение на преступление. Ему грозит лишение свободы до семи лет и штрафом до 1 миллиона российских рублей.

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