Зеленский в Раде передал командиру батареи РСЗО HIMARS отличие от Байдена 3 28.12.2022, 18:11

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Видеофакт.

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к депутатам Верховной Рады 28 декабря вручил командиру батареи РСЗО HIMARS капитану Павлу Чернявскому специальный символ от президента США Джо Байдена.

Соответствующее видео опубликовал в Telegram нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

- У меня есть один долг со времени визита в США, который я хочу отдать прямо сейчас в этом зале капитану Павлу Чернявскому, командиру батареи HIMARS, – сказал Зеленский и вручил военному монету.

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