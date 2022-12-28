закрыть
28 декабря 2022, среда, 18:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский в Раде передал командиру батареи РСЗО HIMARS отличие от Байдена

3
  • 28.12.2022, 18:11
  • 4,452
Зеленский в Раде передал командиру батареи РСЗО HIMARS отличие от Байдена

Видеофакт.

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к депутатам Верховной Рады 28 декабря вручил командиру батареи РСЗО HIMARS капитану Павлу Чернявскому специальный символ от президента США Джо Байдена.

Соответствующее видео опубликовал в Telegram нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

- У меня есть один долг со времени визита в США, который я хочу отдать прямо сейчас в этом зале капитану Павлу Чернявскому, командиру батареи HIMARS, – сказал Зеленский и вручил военному монету.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наемники уходят в подворотню
Наемники уходят в подворотню Владимир Халип
На белорусских предприятиях царит хаос
На белорусских предприятиях царит хаос Артем Черников
Свабоду не здабудзеш заклінаннямі
Свабоду не здабудзеш заклінаннямі Андрэй Саннікаў
Операция по принуждению к «спецоперации»
Операция по принуждению к «спецоперации» Ирина Халип