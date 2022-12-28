Зеленский в Раде передал командиру батареи РСЗО HIMARS отличие от Байдена

Зеленский в Раде передал командиру батареи РСЗО HIMARS отличие от Байдена3
- 28.12.2022, 18:11
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Видеофакт.
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к депутатам Верховной Рады 28 декабря вручил командиру батареи РСЗО HIMARS капитану Павлу Чернявскому специальный символ от президента США Джо Байдена.
Соответствующее видео опубликовал в Telegram нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.
- У меня есть один долг со времени визита в США, который я хочу отдать прямо сейчас в этом зале капитану Павлу Чернявскому, командиру батареи HIMARS, – сказал Зеленский и вручил военному монету.