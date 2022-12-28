Белорусская федерация футбола снова в отчаянии 28.12.2022, 18:25

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БФФ лихорадит уже несколько лет – клубы исчезают, недоразумения множатся.

Прошлый сезон не стал исключением. Очередным клубом, который обманули, стал представитель рогачевского футбола. Региона, живущего в белорусском футбольном пространстве с начала 80-х, пишет для «Белсата»Александр Путило

Бесполезные усилия «Макслайна»

Речь идет о клубе «Макслайн», который создала букмекерская компания с таким же названием. Историческое название клуба – «Днепр». Создав команду, «Макслайн» ее переименовала, но оставила в Рогачеве. Коллектив отлично провел сезон и исключительно по спортивному принципу завоевал право на следующий год, в 33-м национальном чемпионате, выступать в элитном дивизионе – высшей лиге. Но тут неожиданно выяснилось, что все усилия были напрасны.

Руководство клуба весной, перед началом чемпионата, не проследило, а федерация или намеренно, или по неверию, что «Макслайн» чего-то добьется, не обратило внимание на то, что, собственно, команда изначально не может попасть в элиту, так как законы Федерации позволяют это только структурам, которые два сезона подряд были членами АБФФ. У «Макслайна» такого «счастья» не было и зачем его допускали к переходным играм за право дебютировать в высшей лиге – остается загадкой и выглядит как издевательство.

По крайней мере, Федерация беспардонно умыла руки и от своего не отступилась. 26 декабря команда «Макслайн» не вышла из отпуска, и в этот же день главный тренер команды (ныне бывший) Юрий Пунтус охотно бежал в новополоцкий «Нафтан», который вернулся в высшую лигу. Что делать дальше, Совет директоров клуба из Рогачева будет советоваться между собой 3 января.

Новый председатель – новые практики

Исчезновение и расформирование членов Национального чемпионата стало обычной практикой с приходом на пост председателя Белорусской федерации футбола Владимира Базанова – он был избран 27 марта 2019 года. До сих пор случаев расформирования клубов не было семь лет (в 2012-м был снят с соревнований минский «Партизан»).

Уже в 2019-м с карты профессиональных футбольных клубов страны исчезло столичное «Торпедо», в 2021-м закончили свое существование «Городея» и «Спутник» из Речицы, а в начале сезона – 2022 брестский «Рух» (клуб под таким названием впервые появился в 1922 году, когда Брест был столицей Полесского окружного футбольного союза, а команда выступала в чемпионате Полесья) сообщил БФФ о том, что не сможет сыграть в высшем дивизионе из-за финансовой неспособности, и заявится во вторую лигу.

Высшая лига не всем по карману

Сейчас новая непредсказуемая неопределенность – «Макслайн». В высшую лигу не пустили и судьба команды подвешена. Ну а федерация опять себе получила шишку на больную голову. Без «Макслайна» выстраивается нестройная структура чемпионата с нечетным количеством команд – теперь их 15. Это головная боль для организаторов, так как пары не складываются и нужно ломать всю систему.

Федерация отчаянно старается спастись, но время такое, что кому ни предлагают высшую лигу, даже шестой команде второго дивизиона – не хотят, упорно не хотят – взносы ежегодно растут и большинству не по карману. Отказался даже «Витебск», о чем конкретно заявил директор ФК Николай Войтюховский в интервью клубной пресс-службе:

«Кому-то грустно, вот и выдумывают всякие байки, что «Витебск» согласится выступать в высшей лиге. Мы будем участвовать только в Первой лиге. Понятно, что наши и так не самые лучшие условия оплаты в новом сезоне еще ухудшатся. И я даже не могу сказать, кто останется. Но надеюсь на понимание опытных ребят».

Межсезонье продолжается, команды выходят из отпуска. Но на сегодняшний день высшая лига состоит из нечетного числа коллективов. Портал Football.by вспоминает, что ранее такая «усеченная» схема календарю была датирована чемпионатом 2012 года (там было 11 команд). А до этого – во втором сезоне национального чемпионата – 1992-1993) – 17 команд. То есть случай 2023 года может стать лишь третьим в более чем 30-тилетней истории национального футбола. Кстати, и в первой лиге сейчас насчитывается максимум 14 команд. АБФФ планирует расширить этот дивизион до классической для федерации схемы в 16 коллективов.

На январь Лукашенко анонсировал изменения в руководстве министерства спорта и туризма. Возможно, как следует, что-то сдвинется и в Доме футбола. Но найдется ли в кадровом реестре такой кризисный менеджер, который сумеет быстро вернуть национальный чемпионат в приличный вид? Ведь для этого нужно будет проявить огромный объем самостоятельности. По-другому сейчас уже поднять белoрусский клубный футбол в гору никак не получается.

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