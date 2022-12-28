ВСУ ликвидировали оккупанта из батальона «Пятнашка»
- 28.12.2022, 18:44
Боевик погиб под Авдеевкой.
ВСУ ликвидировали российского оккупанта, который состоял в батальоне боевиков «ДНР» «Пятнашка».
Боевик Нодик, он же Мадбей Абиджба, был убит в боях возле Авдеевки, сообщил OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе.
«Гражданин несуществующего государства Абхазия, отдал жизнь за несуществующие "Л/ДНР", имея два Георгиевских креста - знака добровольца Донбасса и иные несуществующие награды», - сообщил расследователь.