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ВСУ ликвидировали оккупанта из батальона «Пятнашка»

  • 28.12.2022, 18:44
ВСУ ликвидировали оккупанта из батальона «Пятнашка»

Боевик погиб под Авдеевкой.

ВСУ ликвидировали российского оккупанта, который состоял в батальоне боевиков «ДНР» «Пятнашка».

Боевик Нодик, он же Мадбей Абиджба, был убит в боях возле Авдеевки, сообщил OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе.

«Гражданин несуществующего государства Абхазия, отдал жизнь за несуществующие "Л/ДНР", имея два Георгиевских креста - знака добровольца Донбасса и иные несуществующие награды», - сообщил расследователь.

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