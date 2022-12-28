В Ивано-Франковской области произошло землетрясение 1 28.12.2022, 19:13

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Его магнитуда составила 2,4 балла по шкале Рихтера.

Землетрясение произошло неподалеку от поселка Делятин Надворнянского района Ивано-Франковской области Украины в 13:51 28 декабря. Его магнитуда составила 2,4 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Отмечается, что эпицентр землетрясения расположен к западу от Делятина на глубине 2 км.

По классификации землетрясений он относится к неощутимым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, поэтому сотрясения земли оказываются и регистрируются только сейсмографами.

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