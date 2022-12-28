В Минске бесправник на Ford Mustang врезался в столб, пытаясь уйти от погони ГАИ 8 28.12.2022, 19:17

4,370

Видео.

Водитель легковушки, пытаясь скрыться от погони, попал в аварию. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Минска.

По данным инспекторов, ночью 28 декабря внимание сотрудников ГАИ привлек Ford Mustang. Они подали водителю сигнал об остановке, но тот требование проигнорировал и начал скрываться. На пересечении Партизанского проспекта и Рабочего переулка водитель Ford не справился с управлением и совершил наезд на осветительную мачту.

Установлено, что водитель легковушки был трезв, однако не имел права управления транспортным средством. В отношении него составили административные протоколы, а автомобиль поместили на охраняемую стоянку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».