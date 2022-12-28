Экспорт «Газпрома» достиг самого низкого уровня с начала столетия

Экспорт «Газпрома» достиг самого низкого уровня с начала столетия3
- 28.12.2022, 19:20
- 4,690
Поставки газа значительно сократились из-за санкций.
Экспорт российского «Газпрома» в 2022 году сократился почти вдвое — достигнув самого низкого уровня с начала 21 века. После вторжения России в Украину значительно снизился поток газа в Европу.
Об этом сообщает Bloomberg.
В текущем году российский газовый гигант отправил 100,9 миллиарда кубометров топлива в страны за пределами бывшего Советского Союза. Это на 46% меньше, чем было в 2021 году.
Из-за введенных ЕС санкций в течение нескольких месяцев поставки компании значительно сократились. В начале этого года ряд европейских стран был полностью отключен от российского газа из-за отказа платить за поставки в рублях. К тому же почти все основные маршруты трубопроводов, которые поставляют российский газ, были определенным образом скомпрометированы.
Сейчас российский газ в Европу поступает только через один из пунктов трансграничной границы России с Украиной и одну нить газопровода «Турецкий поток» через Турцию в Венгрию и Сербию.
Однако сейчас «Газпром» постепенно наращивает поставки в Китай, причем суточные объемы в декабре превышали договорные уровни, а в отдельные дни — достигали рекордов.