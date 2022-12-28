В Минске изменится работа метро в период новогодних праздников 28.12.2022, 19:22

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Расписание.

Минский метрополитен проинформировал о работе в новогоднюю ночь и Рождество. График работы метро в период новогодних праздников опубликовали в пресс-службе организации.

Отмечается, что с целью транспортного обеспечения новогодних и рождественских праздников произошли изменения в графике движения поездов.

Так, 31 декабря, а также 1, 2, 7, 8 января 2023 года поезда будут ходить по графику воскресенья.

Что касается новогодней ночи, то минский метрополитен будет работать до 4 часов. На вход станции метро «Немига», «Купаловская» (выход к проспекту Независимости) и «Октябрьская» закроются в 4.15.

В воскресенье, 1 января, интервал движения поездов в период с 00.00 до 4.00 на 1-ой (Московская) и 2-ой (Автозаводская) ветках метро составит 6 минут, а на 3-ей (Зеленолужская) – 10 минут.

Отмечается, что в первый день 2023 года метро начнет работу в 5.30.

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