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Зеленский: Украина идет к победе, о которой мечтали все наши поколения

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  • 28.12.2022, 19:52
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Зеленский: Украина идет к победе, о которой мечтали все наши поколения

Об это он заявил в послании к Верховной Раде.

Президент Украины Владимир Зеленский в послании к Верховной Раде в среду, 28 декабря, заявил, что Украина идет к победе, о которой мечтали поколения украинцев, передает «Новое время».

«Украина идет к победе, о которой мечтали поколения наших людей. Сейчас мечтают наши дети. Мечтали наши родители, дедушки. Все поколения со времен Богдана до национально-освободительной борьбы XX века. То, чего не достигли раньше, будет у нас. И это возможно благодаря тому, что впервые за несколько веков у нас есть одновременно общенациональное единство, свое собственное функционирующее государство и максимальное единение мира ради поддержки нашей прекрасной Украины», — подчеркнул глава государства.

В обращении Зеленский также сказал, что Украина сделает все, чтобы вернуть домой своих пленных и восстановить территориальную целостность. Он отметил, что восстановление Украины будет крупнейшим экономическим проектом современности в Европе.

Кроме того, президент заявил, что Украине, всей Европе и миру необходима новая архитектура безопасности и реформа международных организаций, которые неспособны гарантировать мир и правопорядок.

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