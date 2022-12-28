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Литва заморозила белорусские активы почти на $9,5 млн

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  • 28.12.2022, 20:08
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Литва заморозила белорусские активы почти на $9,5 млн

Об этом сообщило МВД Литвы.

Литва заморозила активы шести белорусских юрлиц и одного белорусского физлица на общую сумму 9,457 млн долларов. Об этом сообщается на сайте МВД Литвы. Также финансовые службы заморозили активы российских лиц на 77,88 млн евро.

Сегодня министр внутренних дел Агне Билотайте посетила Службу по расследованию финансовых преступлений, которая отчиталась о проделанной работе, а также планы работы на 2023-27 годы.

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