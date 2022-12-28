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Музыканты группы Tor Band не вышли на свободу и после 60 суток

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  • 28.12.2022, 20:13
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Музыканты группы Tor Band не вышли на свободу и после 60 суток

Участников группы вместе с женами задержали 28 октября в Рогачеве.

Сегодня закончился четвертый 15-суточный срок для Дмитрия Головача и Евгения Бурло. Но на свободу они не вышли. Музыкантов судят отдельно за каждую песню, которую ранее внесли в список «экстремистских материалов», сообщает «Вясна».

Участников группы Tor Band вместе с женами задержали 28 октября в Рогачеве.

По информации телеграм-канала «Беларусь за МКАДом», ребятам и на этот раз «накинули» очередные 15 суток ареста.

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