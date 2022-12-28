В России генерала едва не убило сосулькой 3 28.12.2022, 20:38

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Анатолий Елизаров

Видеофакт.

В Москве огромная сосулька упала на директора департамента оперативного управления МЧС РФ генерал-лейтенанта Анатолия Елизарова. Об этом сообщают российские СМИ в среду, 28 декабря.

«Сегодня днем с нежилого здания на ул. Инициативная на мужчину упала наледь. Он был госпитализирован», – заявили в Дорогомиловской межрайонной прокуратуре Москвы.

Уже началась проверка для установления лиц, ответственных за очистку нежилого здания от снега и льда.

В пресс-службе МЧС РФ заявили, что генерал-лейтенант уже прооперирован и находится под наблюдением врачей.

Также в сети появилось видео обрушения сосульки в Москве.

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