В России генерала едва не убило сосулькой

В России генерала едва не убило сосулькой3
- 28.12.2022, 20:38
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Видеофакт.
В Москве огромная сосулька упала на директора департамента оперативного управления МЧС РФ генерал-лейтенанта Анатолия Елизарова. Об этом сообщают российские СМИ в среду, 28 декабря.
«Сегодня днем с нежилого здания на ул. Инициативная на мужчину упала наледь. Он был госпитализирован», – заявили в Дорогомиловской межрайонной прокуратуре Москвы.
Уже началась проверка для установления лиц, ответственных за очистку нежилого здания от снега и льда.
В пресс-службе МЧС РФ заявили, что генерал-лейтенант уже прооперирован и находится под наблюдением врачей.
Также в сети появилось видео обрушения сосульки в Москве.