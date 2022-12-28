Елочные базары Минска отметили на кадастровой карте 28.12.2022, 20:45

В столице работают 80 базаров.

Национально кадастровое агентство нанесло 80 елочных базаров Минска на публичной кадастровой карте.

Чтобы посмотреть их, нужно выбрать слой «елочные базары Минска».

Как сообщили в Госкомимуществе, информация о елочных базарах на карте наполнена сведениями о местоположении (координаты объекта), точном адресе (Минск, улица, номер здания), а в отдельных случаях для более точного ориентирования на местности – дополнительным описанием места торговой площадки (например, в районе остановки общественного транспорта, напротив магазина цветов, конечная остановка автобуса, возле здания и т.д.).

На публичной кадастровой карту уже более 30 функциональных слоев с различной информацией о представляющих интерес объектах.

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