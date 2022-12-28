NYT: У Байдена начали активно препятствовать производству и передаче иранских дронов РФ 28.12.2022, 21:00

Также тему иранских дронов американские чиновники обсуждали с Израилем.

Администрация президента США Джо Байдена разработала масштабную программу, целью которой является препятствование разработке иранских дронов и их передаче России.

Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, Белый дом активизировал свою работу по вопросу иранских дронов после того, как обнаружилось, что в беспилотниках нашли технологии стран Запада, в том числе и американские.

В NYT отмечают, что американцы уже предоставляют украинским военным информацию о локациях, где россияне готовят иранские дроны-камикадзе к запуску. Также компании США передали Украине устройства, которые могут обнаруживать вражеские беспилотники на более дальних расстояниях. Такие средства для борьбы с дронами были включены и в пакеты американской военной помощи для нашей страны.

При этом в издании добавляют, что тему иранских дронов американские чиновники обсуждали и с Израилем — государством, которое «имеет опыт подрыва иранской ядерной программы». В частности, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на прошлой неделе обсудил с чиновниками Израиля сотрудничество между Россией и Ираном.

Информацию о том, что США пытаются нарушить производство дронов-камикадзе в Иране при помощи санкций и переговоров, подтвердила пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Эдриен Уотсон.

Также, по данным NYT, Белый дом поручил принять жесткие меры по отношению к американским компаниями, чьи технологии были обнаружены в иранских дронах. Государство планирует и дальше вводить против них санкции.

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